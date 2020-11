Próximo das eleições, Professora Poliana Gasqui aparece com ampla vantagem em pesquisa de intenções de voto para Vale do Paraíso

Pesquisa realizada pelo IHPEC ouviu cerca de 360 eleitores nos dias 09 e 10 deste mês

O Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação (IHPEC) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número RO-02750/2020, a pesquisa de intenção de votos para o município de Vale do Paraíso, município de Rondônia.

A pesquisa foi realizada por conta própria pelo IHPEC. Foram ouvidos 362 eleitores entre os dias 09 e 10 deste mês de novembro. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faltando menos de dois dias para a eleição, que acontece neste domingo, 15, a candidata Professora Poliana Gasqui (Pros), tem ampla vantagem nas intenções de voto, com 55% de preferência eleitorado, cerca de 20 pontos a mais que o segundo colocado.

Luiz do Hotel (MDB) aparece na segunda posição, tem 35,8% das preferências de votos. A pesquisa também apontou que cerca de 9,2% dos entrevistados não apresentaram intenções de votos e seguem indecisos.