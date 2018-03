PSDB reúne lideranças em Porto Velho, prega união e apresenta dobradinha com Mariana e Expedito Júnior

A diretório do PSDB em Rondônia deu uma demonstração de força no último final de semana, ao promover no sábado (17) um encontro na Capital do estado que contou com a presença de lideranças em exercício de mandato eletivo, representantes de todos os diretórios municipais do interior, além de correligionários e simpatizantes.

O encontro ocorreu no auditório da FIMCA (Faculdades Integradas Aparício Carvalho), e foi conduzido pela presidente do diretório estadual do PSDB, deputada federal Mariana Carvalho, ex-senador e ex-deputado Expedito Júnior, Secretário-Geral da legenda e o deputado estadual Laerte Gomes, líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa (ALE/RO), que é o Tesoureiro do partido.

O prefeito Hildon Chaves que se encontrava em viagem foi a única liderança ausente do encontro.

Ficou definido no encontro que o PSDB vai mobilizar uma campanha de filiação em todos os municípios do estado. Os componentes do novo diretório estadual convocaram os prefeitos, vereadores, pré-candidatos e correligionários para somarem força no projeto do partido visando as eleições de outubro próximo.

No caso da discussão em torno da participação da legenda na eleição de sucessão do governador Confúcio Moura (MDB), o diretório do PSDB coloca como opções os nomes da deputada Mariana Carvalho e de Expedito Júnior para concorrerem a ao Governo do Estado e uma cadeira no Senado Federal, dois dos três principais cargos em disputa no pleito de outubro.

Ao discursarem, Mariana e Expedito se dispuseram em colocar seus nomes à disposição para concorrer, tanto conduzindo uma provável candidatura na disputa majoritária para governo como à briga pela vaga na eleição proporcional, de uma das vagas ao Senado.

De acordo com o deputado Laerte Gomes, na reunião do último sábado ficou agendado outro encontro estadual no final do mês em curso para o diretório estadual ampliar e fortalecer a proposta de PSDB pavimentar candidaturas próprias, e com objetivo de alinhar e definir também sobre propostas que são colocadas à mesa por outras legendas nas discussões pré-convencionais e, sobretudo, para o partido reafirmar os nomes das lideranças que vão disputar cargos eletivos nas eleições deste ano.

Assessoria de Comunicação

Laerte Gomes