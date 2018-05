Recursos liberado para hospital e centro esportivo

O senador Acir Gurgacz (PDT) conseguiu liberar nesta semana o pagamento de mais R$ 308 mil do governo federal para Rondônia. Os recursos foram destinados às prefeituras de Porto Velho e Pimenta Bueno, que receberam, respectivamente, R$ 208 mil e R$ 100 mil para darem início aos projetos nas áreas da saúde e do esporte.

Em Porto Velho será construído o primeiro Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). O valor pago esta semana é referente à primeira parcela das obras, que já tiveram a ordem de serviço emitida pela prefeitura. No total, serão investidos R$ 3 milhões e 700 mil na construção do CIE na Capital.

Segundo Acir, o projeto de incentivo ao esporte vai oferecer um excelente centro de treinamento aos jovens rondonienses que buscam a prática esportiva de alto rendimento.

“Através deste centro esportivo vamos conseguir dar mais apoio aos nossos jovens atletas, que precisam treinar, se aperfeiçoar e representar bem Rondônia nas competições Brasil afora”, enfatiza Gurgacz.

Mais obras na Saúde

O outro pagamento realizado foi para iniciar a reforma do Hospital Maternidade Ana Neta, em Pimenta Bueno. Acir conseguiu junto ao Ministério da Saúde R$ 1 milhão para viabilizar as obras. O valor liberado também é referente ao pagamento da primeira parcela da obra. Com estes recursos, o senador vai melhorar a infraestrutura dos atendimentos prestados à população de Pimenta Bueno e região.

Assessoria de Comunicação

Acir Gurgacz