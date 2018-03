Representantes da universidade de Ulm avaliam projeto do Senai Rondônia

A Câmara de Ulm e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia mantêm parceria para o desenvolvimento de programa educacional com intercâmbio de instrutores entre o Brasil e a Alemanha. Em continuidade às ações do programa, representantes de Ulm estão em Porto Velho para avaliar o projeto BR 665 HWK Ulm Senai-RO.

Formada pelo avaliador Herbert Eisele; do representante do governo alemão, Ulrich Stein; do coordenador da Câmara de Ulm, Norbert Maier; do coordenador Técnico, Volkmar Schuler, acompanhados pelo intérprete Celerino, a equipe alemã, de 5 a 8 de março, em paralelo às visitas técnicas, participam de reuniões com diretores do Sesi-Senai e IEL; de visitas técnicas a indústrias e instituições locais, dentre elas, a fábrica de refrigerantes Dydyo, Votorantim Cimentos, Malinski Madeiras e Sebrae.

O presidente do Sistema Fiero e do Conselho Deliberativo do Sebrae – RO, Marcelo Thomé, defende o fortalecimento de parcerias que visam o desenvolvimento da indústria local e proporcionar melhoria de vida para o trabalhador da indústria que passa a ter acesso a um leque maior de oportunidades de qualificação. “O conhecimento é a base para o crescimento profissional do colaborador e impulsiona o crescimento industrial da região”, afirma Thomé.

Segundo o superintendente do Sesi-IEL e diretor regional do Senai – RO, Valério Duarte, a parceria tem sido fundamental, por contribuir para transferência de tecnologia voltado ao atendimento de demandas das indústrias rondonienses. Sobre a cooperação entre Alemanha e Brasil, Duarte ressalta que o projeto evoluiu como experiência enriquecedora oportunizando novos conhecimentos.

O Senai atua como parceiro da indústria e indutor de tecnologia às empresas. Quando o assunto é qualificação profissional e técnica para o mercado de trabalho, o Senai é referência no Brasil e, em especial, em Rondônia. Garante o diretor técnico Sesi-Senai-IEL-RO, Ademir Vicente, que ressalta a experiência como oportunidades de novos conhecimentos para professores e alunos.

De acordo com o gerente do Centro Tecnológico em Mecatrônica Senai – Professor Doutor Volkmar Schuler, Gideoni Oliveira, a apresentação de resultados, tanto da equipe Senai quanto dos avaliadores alemães, encerra as atividades programadas.

O projeto de cooperação internacional entre Senai de Rondônia, a Universidade de Ulm e a Câmara de Comércio Exterior da cidade de mesmo nome, iniciou em 2010.

