Resultado da eleição suplementar em Vilhena consagra diretor de instituto de pesquisas

Dejanir Haverroth cravou percentuais em sondagem de boca-de-urna

Lembre aqui O resultado da eleição suplementar em Vilhena, realizada neste domingo, 03, consagrou o pesquisador e coach político Dejanir Haverroth, que ao comentar a sondagem feita pelo instituto que leva seu sobrenome, publicada pelo FOLHA DO SUL ON LINE, disse que atestava os números apresentados, apostando sua reputação profissional na confiabilidade deles.

Embora as intenções de voto apuradas três dias antes do pleito tenham ficado abaixo do resultado oficial, Heverroth se redimiu a tempo com a pesquisa de boca-de-urna, feita hoje antes do meio-dia. Mas, que por não ter sido registrada, a sondagem não pode ser divulgada. A mensagem transmitida ao FOLHA DO SUL ON LINE através do WhatsApp, revelou os seguintes percentuais, considerando os votos válidos: Eduardo Japonês, do PV, com 55,4%, e Rosani Donadon (MDB), com 44,6%. O placar final oficial, divulgado pelo TSE ficou 57,46% para ele contra 42,54% dela. A variação ficou dentro da margem de erro.

Atuando no segmento de pesquisas eleitorais e análises políticas há 20 anos, coletando dados em diferentes cidades de Rondônia, a prestando serviços a políticos locais de projeção nacional, o vilhenense amplia, com o prognóstico de hoje, seu já elevado índice de acertos.

