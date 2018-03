RJ – 900 militares fazem operação em comunidade

RIO – Militares das Forças Armadas conduzem, na manhã desta quarta-feira, 7, uma operação na comunidade da Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação, deflagrada pelo Comando Conjunto e pela Secretaria de Segurança Pública, é coordenada pelo Gabinete de Intervenção Federal.

A operação tem como objetivo cerco e “estabilização dinâmica” da área, além de desobstrução de vias, segundo nota divulgada pelo Comando Conjunto. Segundo o comunicado, é possível que sejam cumpridos “eventualmente” mandados de prisão pela Polícia Civil.

Participam da ação 900 militares das Forças Armadas com apoio de veículos blindados, aeronaves e equipamentos pesados de engenharia. Ruas e acessos à comunidade poderiam ser interditados, assim como setores do espaço aéreo estavam sujeitos a controle, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência, porém, nas operações dos aeroportos.

Fonte: msn.com