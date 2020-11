Rolim de Moura: Aldo Júlio lidera as pesquisas de intenções de voto para prefeito com 15 pontos acima do segundo colocado

Foram cerca de 400 eleitores entrevistados nos dias finais do mês de outubro

No final do mês de outubro, a Empresa Comunicare Organizações Ltda – ME, detentora da marca do Instituto Rondoniense de Pesquisa e Estatística (IRPE), realizou a pesquisa de intenções de votos para o município de Rolim de Moura. Esta pesquisa, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número RO-00223/2020. Ao todo foram 381 eleitores entrevistados entre os dias 26 a 30 de outubro. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos. A cidade de Rolim de Moura hoje possui um eleitorado de 39.127 pessoas.

No questionário sobre em quem o entrevistado votaria para prefeito, o candidato Aldo Júlio (MDB) possui atuais 31,2% de preferência do eleitorado. Cerca de 15 pontos a mais que o segundo colocado.

Esta segunda posição é ocupada pelo candidato Rodnei Paes (Solidariedade) que está com 16,3% das intenções de votos. Dr. Lauro (Republicanos), aparece na terceira posição com 11% das intenções de voto. Os candidatos Uender Nogueira (Podemos) e Rafael Godoi (PSD) ocupam a quarta e quinta posição das intenções de votos, com 10,2% para o candidato do Podemos e 4,5% para o do PSD.

A pesquisa também amostrou, que no município de Rolim de Moura, a taxa de indecisos é de 26,8%, onde os entrevistados ainda não apresentaram intenções de votos em nenhum dos candidatos até então.