Rondônia inicia dia 21 série de debates sobre desenvolvimento econômico regional no Exame Fórum da Amazônia

Mais riqueza e mais sustentabilidade – Como deve ser o próximo salto competitivo da Amazônia. Com este tema em tom de questionamento, Rondônia iniciará no dia 21 de março importantes debates sobre o desenvolvimento econômico da região, durante o Exame Fórum Amazônia, uma iniciativa da revista Exame, especializada em economia e negócios, que tem o governo estadual como patrocinador. O evento, destinado a empreendedores, representantes do governo, acadêmicos e consultores, acontecerá das 8h30 às 12h, na Faculdade Porto, em Porto Velho, com palestras ministradas por empresários, consultores, economistas e autoridades do governo, com foco nas variadas modalidades de exploração dos potenciais da Amazônia, do agronegócio à mineração, encerrando com um talk show sobre o cenário político e as eleições deste ano.

O redator-chefe da Exame, José Roberto Caetano, explicou que o fórum colocará em pauta várias frentes como alternativas de desenvolvimento da região amazônica, fazendo uma abordagem também sobre o valor da floresta em pé e as soluções para os gargalos logísticos da região.

As abordagens serão iniciadas pelo governador Confúcio Moura com a exposição do painel “Rondônia preparada para o futuro”, seguido do economista-chefe da Consultoria MB Associados, Sérgio Vale, com a palestra sobre “Recuperação da economia e as perspectivas de 2018 e 2019”, que após uma conversa no palco, um momento para questionamentos, abrirá espaço para o diretor da Consultoria Agroicone, Rodrigo Lima, debater “O potencial da agricultura, da pecuária e da agroindústria na Amazônia”, com a secretária estadual da Agricultura, Mary Braganhol; e o chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-RO), Alaerto Luiz Marcolan.

O evento ainda terá palestras sobre “Negócios e sustentabilidade, uma parceria ganha-ganha” e “As soluções para os nós logísticos da região Norte”; e debates sobre “Como aproveitar, sem devastar, a grande riqueza verde’, com a participação do prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio Neto; e “Os projetos que podem melhorar o escoamento e a integração na região”, tendo entre os debatedores o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RO), Valdemar Camata Júnior. O talk show sobre as eleições será comandado por Lucas Aragão, cientista político e sócio da consultoria Arkos.

O Fórum será transmitido em vídeo e via redes sociais, com cobertura da Exame e reportagem especial sobre o assunto que coloca Rondônia no centro das discussões sobre os avanços econômicos em contraposição à crise vivenciada em outras regiões brasileiras.

A ideia, conforme José Roberto, é realizar mais uma etapa de debates em Manaus (AM) e Belém (PA) em datas ainda não confirmadas.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia