Rondônia prepara acordos de cooperação tecnológica em Santa Catarina

Nos últimos dias 21 e 22, o coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação, Thalles Gomes, da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) esteve em Florianópolis para preparar acordos para a criação de um hub de tecnologia entre Rondônia e Santa Catarina, que desponta como um dos maiores polos de inovação tecnológica do Brasil.

As reuniões técnicas aconteceram na Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), no Parque Tecnologia Sapiens Park e na Federação das Industrias de Santa Catarina (Fiesc).

Os resultados foram a criação de um modelo de incubadora de tecnologia no Estado de Rondônia, o mapeamento do ecossistema em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e um acordo de cooperação técnica com a Fiesc para a criação do Painel de Negócios da Sedi.

O Painel de Negócios é uma ideia similar a outra já executada pela Fiesc, que mostra informações detalhadas dos indicadores econômicos de Santa Catarina, como o índice de atividade econômica, a produção industrial, a taxa de desocupação e vários outros índices.

A busca de novas ideias faz parte do objetivo do governador de Rondônia, Marcos Rocha, que prioriza a contínua melhoria no setor de inovação e tecnologia, pois assim é possível melhorar a produção e tornar o mercado mais competitivo.

O superintendente da Sedi, Sérgio Gonçalves, ressalta que o papel da sua gestão é atrair parceiros que venham a contribuir para a inovação do estado. “A aliança entre o potencial produtivo de Rondônia com a introdução de novas tecnologias tem tudo para fortalecer a economia e fazê-la alcançar índices ainda maiores”, destaca o superintendente.

Fonte

Texto: Devanil Júnior

Fotos: Thalles Gomes

Secom – Governo de Rondônia