Rondônia recebe 22 micro-ônibus para fortalecimento da assistência social no estado

O governador de Rondônia, Daniel Pereira, entregou a prefeitos as chaves de 22 micro-ônibus na manhã desta sexta-feira (30) em solenidade realizada no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira. A entrega dos veículos faz parte de uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e o recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Lúcio Mosquini.

Os veículos serão utilizados para ações de estruturação da rede socioassistencial dos municípios de Alta Floresta, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Chupinguaia, Costa Marques, Cujubim, Espigão D’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Pimenteiras, Santa luzia, São Felipe, São Miguel do Guaporé, Teixeiropolis, Urupá e Vale do Paraíso

Cada veículo custou R$ 210 mil. São micro-ônibus padronizados, adaptados, com capacidade mínima para 28 passageiros, um motorista e um cadeirante. Segundo o secretário Nacional de Assistência Social adjunto, Antônio José Gonçalves Henriques, que representou na ocasião o ministro Alberto Beltrame, foram adquiridos 220 micro-ônibus para serem distribuídos pelo país, sendo que para Rondônia foram destinados 10% dos veículos. ‘‘É uma satisfação está em Rondônia porque os municípios precisam desses veículos para a política de transporte na assistência social’’.

De acordo com o secretário, Rondônia é um dos estados que se destaca na política de assistência social. ‘‘É um estado com municípios atuantes na política de assistência social com boa execução dos recursos financeiros repassados pelo governo federal’’. Para o governador, a entrega dos micro-ônibus vai ao encontro dos compromissos do Estado que é o único do Brasil onde 100% dos municípios aderiram ao Selo Unicef.

‘‘Esses veículos vão atender a área de saúde, educação e assistência social que é exatamente as áreas dos indicadores do Selo Unificef. Quero parabenizar ao deputado Lúcio Mosquini pelo trabalho e espero que nossas prefeituras possam melhorar ainda mais um trabalho que já é muito bom’’, afirma.

ACOLHER VENEZUELANOS

O governador também aproveitou a ocasião para anunciar que Rondônia, assim como os demais estados da federação, recebeu a missão do presidente Michel Temer de acolher venezuelanos que, devido as dificuldades econômicas e sociais do país de origem, buscam no Brasil melhores condições de sobrevivência. ‘‘Nós recebemos ontem uma mensagem do governo federal que os venezuelanos que estão desabrigados em Roraima serão distribuídos proporcionalmente pelo Brasil. Acredito que 112 deles virão para Rondônia e nós, de Rondônia, que ao longo da nossa história acolhemos migrantes e imigrantes temos que acolher nossos amigos venezuelanos. Eles serão muito bem-vindos’’, garante.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia