RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070 são oficiais! Geração Ampere estreia dia 17 por US$ 699

RTX 3070 chega apenas mais tarde, em outubro, pelo preço sugerido de US$ 499

A Nvidia finalmente fez o anúncio oficial de suas placas de vídeo da geração Ampere para o segmento doméstico. Também conhecidas como a série RTX 3000 ou a segunda geração RTX, os primeiros modelos oficialmente anunciados foram a RTX 3090 Founders Edition, RTX 3080 e RTX 3070.

Claro que o anúncio foi referente ao mercado dos EUA. No Brasil ainda não temos data ou preço oficial para as placas, e vale lembrar que as Founders Edition não são oficialmente suportadas nem vendidas por aqui. Em relação aos EUA, os preços e disponibilidade das placas – em ordem de chegada – são:

– GeForce RTX 3080: Chega em 17 de setembro, por US$ 699

– GeForce RTX 3090 Founders Edition: Disponível a partir de 24 de setembro, por US$ 1.499

– GeForce RTX 3070: Só em outubro, sem data exata. Preço sugerido de US$ 499

Para referência, os modelos Turing foram lançados basicamente nos mesmos preços. Apenas a RTX 3090 Founders Edition alcança um novo patamar de valor, mas ela também tem outro nível de recursos, inclusive oferecendo mesmo os 24GB de memória GDDR6X, que chegaram a ser mencionados em vazamentos.

A RTX 3080, por sua vez, promete até duas vezes mais desempenho que a RTX 2080, além de vir com 10GB de memória GDDR6X. A promessa é 60 fps sem “suar” em jogos atuais na resolução 4K.

A RTX 3070 fica na memória GDDR6 mesmo, com 8GB no total. Ela não tem um incremento tão grande de velocidade, oferecendo até 60% mais performance que a RTX 2070. Mas isso já é o bastante para rodar alguns games em 4K também, certamente.

“O lançamento das GPUs NVIDIA Ampere é um passo gigantesco para o futuro. Resultado do trabalho acumulado de milhares de anos de engenharia, a GeForce RTX Série 30 oferece nosso maior salto de geração de todos os tempos. A NVIDIA RTX combina sombreamento programável, Ray Tracing e IA para os desenvolvedores criarem mundos inteiramente novos. Daqui vinte anos, olharemos para trás e perceberemos que o futuro dos jogos começou aqui.“

Jensen Huang, CEO da Nvidia

Junto com o lançamento das placas, a Nvidia destacou também novas tecnologias que serão compatíveis com a série RTX 3000. São elas:

Nvidia Reflex: Um conjunto de tecnologias e recursos voltados para diminuir a latência de jogos competitivos. A fabricante cita Apex Legends, Call of Duty Warzone, Fortnite e Valorant como alguns dos games compatíveis. A promessa é que usando o Nvidia Reflex a latência dos comandos nos jogos pode ser diminuída em até 50%.

Nvidia Broadcast: Recursos voltados para o streaming de gameplay. O plug-in universal aprimora qualidade de microfones e webcams, removendo ruídos e melhorando o áudio no geral. É algo que já foi mostrado no RTX Voice.

Nvidia Omniverse Machinima: Uma ferramenta de visualização com path tracing que permite criar animações e clipes a partir dos jogos, usando tecnologias avançadas RTX para precisão física, simulação de luz, materiais, etc.

Por: Adrenaline