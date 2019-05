Samir Ali elogia lei que favorece microempresas em licitações de Vilhena, mas quer que prefeitura compre mais de empresas locais

O vereador Samir Ali (PSDB) elogiou o projeto de lei nº 347/2018 apresentado pela prefeitura, na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, 14 de maio, que facilita e favorece um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas nas licitações realizadas pelo município, projeto que teve a colaboração do Sebrae.

No entanto, Samir faz um alerta sobre a necessidade de se estimular a participação de empresas locais para venderem para a prefeitura.

“Precisamos que as empresas de Vilhena, sejam elas micro ou pequenas, vendam para a prefeitura através de licitações. Vejo a prefeitura comprando de Guajará-Mirim, Várzea Grande e Porto Velho, e empresas locais fora das licitações. É preciso criar mecanismos que tornem as empresas competitivas com as de fora, o Sebrae juntamente com a prefeitura pode fazer um trabalho de orientação também”, salientou o vereador.

Samir lembrou que ao estimular o comércio local, estamos estimulando a economia de Vilhena. “A maior parte do dinheiro que gira nas empresas é para pagar seus funcionários e impostos locais, então precisamos ter inteligência para estimular a economia local”, finalizou Samir.