Sebrae e ACIA unem esforços para desenvolver economia

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) Francisco Hidalgo Farina recebeu o diretor técnico do Sebrae Samuel Silva de Almeida na manhã desta terça-feira (06) na sede administrativa da associação para alinhar as parcerias das instituições em prol do desenvolvimento da economia do município e da região.

O Sebrae e ACIA vão promover em 2018 uma série de cursos, capacitações, ciclos de palestras e feiras de negócios para capacitar empresários e colaboradores de empresas e ainda movimentar a economia.

Também participaram da reunião a gerente da Unidade Regional do Sebrae Ariquemes Maria Cristina e o coordenador do Projeto Piscicultura do Sebrae Felipe Kreuz.

EXPOVALE

Uma das feiras de negócios que vai receber o apoio do Sebrae é a EXPOVALE – Exposição de Piscicultura, Agronegócio e Agroindústria do Vale do Jamari, que será realizada entre os dias 3 e 6 de maio. O evento vai contar com mais de 200 expositores e possibilitará a realização de bons negócios e está sendo organizado pela ACIA e pela Associação dos Criadores de Peixe de Ariquemes e Região (ACRIPAR).

PROJETO PISCICULTURA

Outra demanda que terá a participação do Sebrae é o projeto de Piscicultura, que já tem ações sendo realizadas em Ariquemes e no Vale do Jamari pelo próprio Sebrae e ACRIPAR. O objetivo é desenvolver atividades que tornem o cultivo de peixe em cativeiro, nesta região, uma referência para Rondônia e para o país.

PARCERIAS

Samuel Silva de Almeida explicou que a parceria com instituições como ACIA e ACRIPAR fortalecem o desenvolvimento dos pequenos negócios, que é o objetivo principal do Sebrae. “Estamos projetando ações importantes para Ariquemes e para o Vale do Jamari, que vão gerar impacto positivo na economia, para assim criarmos uma cultura empreendedora na população”, lembra o diretor técnico do Sebrae.

Para o Presidente da ACIA, o Sebrae tem papel fundamental no fortalecimentos dos empreendedores. “Juntos podemos criar um ambiente favorável para o desenvolvimento empresarial, o que trará um benefício grandioso para o nosso município”, finaliza Francisco Farina.

Assessoria de Comunicação – Luiz Martins