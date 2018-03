Seletiva vai analisar 92 candidatas a Rainha da EXPOARI

O processo de inscrição para candidatas a rainha da EXPOARI terminou e os organizadores vão analisar o perfil de 92 inscritas. Os nomes serão conhecidos em breve e as garotas selecionadas participarão do Baile do Cowboy, onde a Rainha, Princesas e Garota Rodeio de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil serão anunciadas.

Este ano, o processo de inscrição das candidatas foi pela internet, o que democratizou o acesso das jovens interessadas em participar do concurso de beleza, obtendo número recorde de inscritos.

O Baile do Cowboy será realizado no dia 7 de julho no Pavilhão do Empresário no Parque de Exposição de Ariquemes.

Uma comissão, coordenada pela primeira-dama Iramaia Duran, vai avaliar o perfil das candidatas. As selecionadas serão conhecidas pelas redes sociais

EXPOARI

Neste ano, a Expoari vai ser realizada entre os dias 21 e 29 de julho. Já estão confirmados os shows nacionais de: Bruno e Marrone; Felipe Araújo; Marília Mendonça; Di Paullo e Paulino; e Maiara e Maraisa.

Os visitantes ainda concorrerão ao sorteio de uma Toyota Hillux, Ford Ranger, Fiat Argo, Chevrolet Onix e Wolkswagem Polo. Neste mês de março já está sendo vendido os ingressos do segundo lote por R$ 183,00 – o terceiro e último lote será comercializado por R$ 199,00.

