Seminário para empresários do setor madeira móveis encerra projeto Cosmob

Compartilhar com os empresários do segmento o resultado obtido pela parceria Senai/Cosmob, dentre eles, a caracterização das empresas, atualização tecnológica, gestão da produção e estratégias, recursos humanos e relação com outras empresas.

Estes são os objetivos do Seminário “Oportunidades e melhorias para o setor madeira móveis”, que o diretor do Centro de Tecnologia de Madeira (Cosmob), Alessio Gnnaccarini ministra nesta segunda-feira, 19, em Ariquemes, das 19h às 21h, avenida Tancredo Neves, 3822 – Setor Institucional e amanhã, 20, na Escola Sesi-Senai Lagoa, em Porto Velho, rua Rio de Janeiro, 4734, no mesmo horário.

O coordenador de Soluções em Tecnologia e Inovação Sesi-Senai-IEL-RO, Walter Pinheiro Rodrigues, conceitua como fundamental a transferência de tecnologias e conhecimentos internacionais para indústria de móveis.

A parceria trouxe a ampliação das competências e habilidades dos técnicos do Senai para a implementação de atividades destinadas a aumentar a competitividade das empresas no setor madeira e móveis de Rondônia, para os quais há potencialmente um grande grau de desenvolvimento.

Entre os resultados obtidos, Pinheiro destaca a identificação dos pontos fortes e fracos e as oportunidades de melhoria em relação à diferentes áreas de segmento de móveis: projeto, produção, recursos humanos, comunicação e marketing.

Em Porto Velho, o projeto foi realizado pela equipe formada por Walter Pinheiro, Fabiana Amaral e Lissandra Souza. Já em Ariquemes, o projeto ficou sob a coordenação de Ângela Cristina Candelório.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo