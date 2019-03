Semtran comemora 16 anos com ciclo de palestras em escolas de Vilhena

O intuito é conscientizar os futuros motoristas da cidade sobre segurança no trânsito

Começou na última semana, em comemoração aos 16 anos de criação da Semtran (Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito), a realização do 1º Ciclo de Palestras Educacionais sobre Trânsito em 2019. Dezesseis escolas do município serão contempladas e ao todo 35 palestras serão realizadas até junho, alcançando milhares de estudantes.

No comando das palestras está o assessor executivo da secretaria e capitão reformado da Polícia Militar, José Teixeira. A primeira escola a receber o ciclo de palestras foi a Paulo Freire, na semana passada, onde cerca 150 alunos acompanharam as orientações passadas pelo capitão.

Teixeira relembra o aniversário da secretaria e ressalta que um dos principais objetivos destas palestras é conscientizar os futuros motoristas vilhenenses. “É sempre muito especial quando nossa secretaria comemora aniversário, são 16 anos de muito trabalho. O objetivo é passar um pouco do meu conhecimento e poder esclarecer a importância da direção preventiva. O trânsito pode ser letal caso seja tratado sem responsabilidade. Educar os jovens desde cedo colabora muito para evitar problemas no futuro”, destaca Teixeira.

As escolas Paulo Freire e Ronaldo Aragão já receberam suas palestras e a próxima no cronograma é a Castelo Branco, no dia 27, no período matutino, e no dia 29, no período vespertino. Levando vídeos e realizando os momentos educativos de forma lúdica, a secretaria envolve os alunos de forma interativa, com músicas, perguntas e alertas importantes.

Teixeira destaca que as atividades são prolongadas, porém importantes para poder atingir o maior número de jovens. Em anexo, está o cronograma do projeto de palestras com escolas, datas e horários de cada uma.

