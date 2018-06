Senador Ivo Cassol e Deputado Luiz Claudio conseguem liberação de R$ 175 milhões para Ji-Paraná

Boa notícia para a população do município de Ji-Paraná. O senador Ivo Cassol (Progressistas-RO), acompanhado do deputado Luiz Cláudio (PR-RO) e do Secretário de Estado de Rondônia em Brasília, Carlos Terceiro, em audiência com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy , recebeu a confirmação da aprovação do projeto para obras de Esgoto Sanitário para o município de Ji-paraná, no valor de R$ 175.320.372,58, objetivando a Construção de 01 Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 486 l/s, 472 km de Rede Coletora, 17,5 km de Coletores/Interceptores, 1,6 km de emissário e 26.779 famílias serão atendidas diretamente com as ligações que serão realizadas.

O ministério das cidades já empenhou para este ano de 2.018 o valor de R$5.968.053,00 e disponibilizou em conta junto à Caixa Econômica Federal o valor de R$2.620.840,88, para o início imediato das obras, dependendo somente da licitação do governo do Estado para iniciar a execução do projeto.

Segundo Cassol após anos de peregrinação e um trabalho árduo junto ao Ministério das Cidades e o Palácio do Planalto, que começou em 2013 na gestão do ex-ministro Agnaldo Ribeiro, quando conseguiu fazer com que o projeto fosse selecionado e priorizado pelo Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC-2, enfim esse projeto vai sair do papel. “São recursos oriundos dos impostos que o cidadão paga e que agora estamos devolvendo em forma de obras, em serviços públicos como esgoto sanitário e que não aconteça como aconteceu em Porto Velho onde mais de 600 milhões de reais foram devolvidos por incompetência do governo Confúcio Moura e sua trupe. Fico feliz que o ministério das cidades tenha atendido nosso pedido pois a demanda de todo o país é muito grande, mais graças a Deus nós fomos atendidos e temos hoje a alegria de levar para o município de Ji-paraná essas melhorias para a população”. Concluiu.

