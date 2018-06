Senai promove seletiva da Olimpíada do Conhecimento com foco em torneio internacional

Com provas em todo o Brasil, mais de 340 jovens de todos os estados e do Distrito Federal vão competir em 45 ocupações. Primeiros colocados se classificam para representar o Brasil na WorldSkills 2019, na Rússia. Em Porto Velho, a seletiva de competidores para a Olimpíada do Conhecimento acontece de 11 a 15 de junho, no centro de eventos Soraia Vilela – Sesi-Senai Lagoa: Av. Rio de Janeiro, 4734 – Lagoa.

Os alunos olímpicos rondonienses disputam nesse período provas em várias profissões da indústria, resolvendo desafios reais do dia a dia das empresas, conforme os padrões internacionais de qualidade, exigidos no mercado de trabalho. Em Porto Velho, os alunos participam da seletiva Nacional da Olimpíada do Conhecimento onde necessitam mostrar suas habilidades em ocupações industriais durante quatro dias de prova.

O presidente da Fiero, Marcelo Thomé e o superintendente do Sesi-IEL e diretor regional Senai-RO, Alex Santiago, diretores, conselheiros, gerentes, professores, avaliadores, dentre outros convidados participarão do evento de abertura, que será realizado terça-feira, 12, às 8h30, no mesmo local onde serão realizadas as provas. Neste evento serão apresentados os alunos participantes.

Representando o Departamento Regional de Rondônia, o aluno olímpico Thiago Breno de Almeida Pereira, da escola Sesi-Senai Lagoa, competirá na ocupação Pintura Decorativa. A seletiva em Porto Velho conta ainda com participação de competidores de mais cinco estados. José Ricardo Figueiredo da Costa (Amapá); Liara Mendonça de Morais (Distrito Federal); Kathleen Melissa Ferreira dos Santos (Rio Grande do Sul); Gabriel Aparecido dos Santos (São Paulo) e Guilherme Teilon Alves da Silva (Tocantins).

De acordo com o coordenador OC em Rondônia, Alexandre Custódio Silva, os alunos de Rondônia vão disputar em nove ocupações. “Nesta semana participamos de duas ocupações. Design Gráfico, em Goiânia e em Gestão de Sistemas de Redes de TI, em Manaus. De 11 a 15 sediaremos no Sesi-Senai Lagoa a seletiva na ocupação Pintura Decorativa e no mesmo período, o aluno da ocupação Solução de Softwares para negócios participa da competição em Palmas. De 28 de junho a 2 de julho, o competidor da ocupação Logística estará em Teresina. De 29 de julho a 3 de agosto, é a vez da ocupação Redes de Cabeamento estruturado, em Londrina, Construção em Alvenaria, em Vila Velha, o competidor de Panificação participará em Belo Horizonte”, disse.

Os classificados representarão Rondônia na etapa nacional. A meta é conquistar uma vaga no WorldSkills Competition, maior torneio de educação profissional do mundo, que acontecerá em 2019, na Rússia. Realizada a cada dois anos, a WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. Os melhores alunos de mais de 60 países da América, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de serviço.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo