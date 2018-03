Serviços de saúde serão oferecidos gratuitamente na EXPOVALE

A EXPOVALE, um dos maiores eventos do agronegócio de Rondônia, oferecerá aos visitantes serviços de saúde de forma gratuita. A parceria foi oficializada durante o encontro do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, Francisco Hidalgo Farina, e o secretário de saúde de Ariquemes Fabrício Smaha.

O secretário de saúde explicou que serão serviços básicos e atendimentos especializados. “Vamos montar uma estrutura onde o cidadão possa realizar os mesmos procedimentos que realizaria em uma Unidade Básica de Saúde, com coleta de exames, aplicação de vacinas e consultas com médicos”, explicou Fabrício.

Para o presidente da ACIA, a parceria vai contribuir com uma ação social efetiva para melhorar a vida da comunidade ariquemense. “Vamos possibilitar que o cidadão que não tem tempo para ir ao posto de saúde seja atendido durante a Expovale. Também vamos conseguir atender aquelas pessoas que querem uma consulta com um especialista”, lembra Francisco Farina.

A EXPOVALE tem a parceria do Governo de Rondônia e da Prefeitura de Ariquemes e será realizada entre os dias 3 e 6 de maio, no Parque do Tambaqui, que será montado na avenida Capitão Sílvio.

Assessoria de Comunicação – Luiz Martins