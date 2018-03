Sesi e Senai firmam parceria com Seas para levar cidadania aos conjuntos habitacionais

O Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizarão ações visando a participação comunitária, favorecendo o comprometimento do beneficiário com o programa, promovendo sua integração ao espaço habitacional, a sua satisfação quanto à moradia, a própria organização e desenvolvimento comunitário. Também vai sensibilizar e esclarecer os moradores sobre a importância do empreendimento para a sustentabilidade, socioeconômica, cultura, ambiental e geração de renda dentre outras.

A ordem de serviço que dá início ao Projeto Técnico Social – PTS no Residencial Capelasso, em Ji-Paraná, foi assinada na manhã desta quarta-feira, 28, na Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas). O Serviço Social da Indústria (Sesi-RO) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RO) são parceiros nesta ação que vai beneficiar 800 famílias atendidas pelo programa Morada Nova, do governo do Estado.

O lançamento do Projeto de Trabalho Social acontece dia 28 de março, às 17 horas, no Residencial Capelasso na cidade de Ji-Paraná.

O superintendente do Sesi-IEL-RO e diretor regional do Senai-RO, Valério Duarte, participou da assinatura e ressaltou a importância da parceria e disposição da equipe envolvida no projeto. “Nossos instrutores são os profissionais que farão as boas entregas para a formação das pessoas desta comunidade ansiosa para receber sua bagagem de conhecimento e se inserir no mercado de trabalho com a competência, habilidade”, disse.

“Queremos e vamos ter um trabalho exemplar, que pode ser levado a outros empreendimentos pelo estado. Esse projeto vai ser de excelência, ele vai ficar marcado em cada família. Vamos entregar os resultados que as famílias precisam”, resumiu a titular da Seas, Marionete Sana.

Presente no ato, o coordenador de habitação da Seas, José Gadelha destacou a importância do trabalho social e da parceria com o Sistema S e da Caixa Econômica. “Sabemos a importância desse trabalho social para a sustentabilidade desse empreendimento e o foco que é de fato a melhoria da qualidade de vida das duzentas famílias. Mais do que um projeto no papel, assumimos o compromisso da melhoria na qualidade de vida dessas famílias, que é o objeto real do trabalho social”, comentou.

Gadelha reafirmou como fundamental a parceria da prefeitura de Ji-Paraná.

“O Senac valoriza muito este tipo de trabalho. Vamos garantir a qualidade do que será executado”, enfatizou Hilton Gomes Pereira, representante do Senac. “Para nós este é o tipo de parceria que tem tudo para dar certo, principalmente pelo seu viés social”, garantiu.

