Sid Orleans e Confúcio Moura falam dos avanços conquistados em Rondônia

O crescimento econômico e as conquistas para o Estado de Rondônia foram alguns dos temas discutidos durante encontro entre o ex-governador Confúcio Moura e membros de sua equipe de governo, dentre eles o ex-presidente da Fhemeron, Sid Orleans. O bate-papo aconteceu na tarde da última terça-feira em clima de descontração com discussões sobre o momento positivo pelo qual passa o Estado, bem como o cenário político com as eleições batendo às portas dos eleitores rondonienses.

A saída de Confúcio do Governo aconteceu no último dia 5 de abril em respeito à legislação eleitoral por ser pré-candidato ao Senado. Desde que deixou o Executivo Estadual, Confúcio não teve a oportunidade de agradecer de forma individual todo o trabalho feito pelo seu secretariado.

Confúcio destacou publicamente o trabalho de todos e principalmente o do ex-presidente da Fhemeron, Sid Orleans, que deixou 7 convênios em andamento na Instituição para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e veículos. “Sid faz a nova política. Fez mais de 40 leis importantes para Porto Velho. O povo precisa dele”, destacou Confúcio.

Por outro lado o ex-vereador destacou os avanços que o ex-governador trouxe para o Estado. “Nenhum Governador olhou tanto para Porto Velho. O asfalto da Capital veio pelo Confúcio, o espaço alternativo, os avanços na saúde e tantas outras obras e feitos”, apontou Orleans.

Sid Orleans já antecipou ser pré-candidato a deputado Estadual pelo partido do Álvaro Dias, o PODEMOS.

Assessoria de Comunicação – Sid Orleans