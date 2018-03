Tecnologias para monitoramento e controle da broca-do-café

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e Consórcio Pesquisa Café recomendam medidas

para mitigação dos danos da praga Hypothenemus hampei

A broca-do-café é um besouro (coleóptero) de pequeno porte de cor escura brilhante, cuja fêmea quando fecundada perfura o fruto do café e faz uma galeria no seu interior para postura de ovos, dos quais surgem as larvas que se alimentam das sementes (grãos de café). Os principais danos causados pela praga, em geral, são a queda prematura dos frutos nos estádios de chumbinho a verde aquoso e, ainda, a redução do peso dos grãos, o que diminui substancialmente o rendimento das lavouras.

Para promover o monitoramento e controle da broca-do-café, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, com apoio do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé, lançou a cartilha ‘12 FATOS IMPORTANTES SOBRE O MANEJO INTEGRADO DA BROCA-DO-CAFÉ’, que ora está sendo objeto de divulgação pelo Observatório do Café, visando alertar e orientar os cafeicultores a procederem ao manejo integrado da broca-do-café, especialmente na fase produtiva da lavoura cafeeira que é caracterizada pela etapa da granação dos frutos.

