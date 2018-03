Transposição –  Deputado Anderson e líder sindical buscam dar agilidade aos processos junto ao Ministério do Planejamento

O novo presidente da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT), Eric Patrik Lopes, confirmou ao deputado estadual Anderson do Singeperon (PV), deputado federal Expedito Netto (PSD-RO) e o diretor Social do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores do Estado de Rondônia, (Singeperon), Ronaldo Rocha, que irá agilizar os processos deferidos dos servidores que aguardam a efetiva transposição para os quadros da União.

A resposta foi dada em reunião entre os parlamentares e o líder sindical na quarta-feira (28), em Brasília, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ocasião em que os representantes de Rondônia solicitaram maior agilidade na tramitação dos processos.

“Praticamente todos os dias recebemos queixas de servidores sobre a morosidade dos atos da Comissão e somos cobrados para buscar as soluções”, afirmou o deputado Anderson ao destacar que os servidores não suportam mais a angústia da espera, onde a maioria já tem tempo para aposentadoria.

Segundo os dados apresentados pela CEEXT, até 31 de janeiro deste ano a Comissão recebeu mais de 30 mil processos somente de Rondônia, onde pouco mais de 18 mil foram julgados e 7.207 deferidos. Até a data de referência já foram publicadas 87 portarias com quase 5 mil servidores rondonienses contemplados.

“O novo presidente da Comissão nos garantiu e mostrou segurança de que irá trabalhar para agilizar e dar efetividade aos requerimentos deferidos e publicados em ata, bem como comprometeu-se em analisar com mais rapidez os casos que aguardam julgamento”, relatou Ronaldo Rocha.

O Singeperon, na mesma data, enviou à Comissão uma relação de servidores do Sistema Prisional que ainda aguardam uma posição, onde o órgão respondeu que em no máximo 15 dias dará um retorno.

Assessoria de Comunicação