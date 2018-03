TRANSPOSIÇÃO: Relator da MP 817, Romero Jucá se reuni com Bancada de Rondônia e define estratégias para aprovação de emendas

A bancada federal de Rondônia se reuniu nesta manhã com o relator da Medida Provisória 817/2018, Senador Romero Jucá, no sentido de defender a aprovação das emendas apresentadas pelos parlamentares de Rondônia que buscam corrigir as injustiças cometidas com milhares de servidores do ex-Territórios.

Foi cobrado naquela oportunidade, que ao regulamentar a emenda 98/2017, através da MP 817, Rondônia tivesse tratamentos isonômicos entre os servidores dos ex-Territórios.

As emendas apresentadas dão garantias para diversas categorias dos servidores dos ex-Territórios, como por exemplo, autarquias diretas e indiretas, inclusive as extintas, aposentados e pensionistas, concursados indeferidos, entre outros.

O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO), coordenador da bancada, agradeceu ao líder do governo e ao relator da MP 817, Romero Jucá, por conceder tão proveitosa audiência.

Assessoria de Comunicação – Dep. Lindomar Garçon