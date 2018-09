Tufão Mangkhut deve ser devastador para as Filipinas

10 milhões de filipinos vivem em áreas por onde a tempestade deve passar; há risco de tornar-se supertufão ao chegar em terra

O impacto do tufão Mangkhut, de categoria 5, que nesta quinta-feira (13) já está no mar territorial das Filipinas, pode ser tão devastador como o supertufão Haiyan, que deixou mais de 6.000 mortos e 14 milhões de afetados em 2013, alertaram os serviços de emergência do país. Com certeza, terá muito maior força que o furacão Florence, que atingirá amanhã a costa leste dos Estados Unidos.

“As agências governamentais estão preparadas para o pior”, disse o diretor-executivo do Conselho Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres das Filipinas (NDRRMC, sigla em inglês), Ricardo Jalad, ontem à noite.

As autoridades filipinas já implantaram equipes de serviços de emergência na ilha de Luzon, no norte do país, onde Mangkhut deve tocar a terra no sábado (15) pela manhã.

Fonte: veja.abril.com.br