TVs da Samsung terão aplicativo para jogos da Copa do Mundo em 4K

Smart TVs da marca terão acesso ao app da SporTV

São Paulo – Com exclusividade, as TVs da Samsung terão um aplicativo da emissora SporTV que permitirá assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundocom resolução 4K.

O aplicativo, chamado SporTV 4K na Rússia, estará disponível a partir do final de março deste ano para os televisores da linha UHD dos anos 2016, 2017 e 2018, bem como para os produtos das linhas QLED e The Frame, de 2017.

Fora isso, o novo modelo Q6F de 55 polegadas, da linha QLED, chega ao mercado brasileiro em meados de abril e também terá acesso ao app da SporTV para a Copa do mundo. O aparelho tem resolução 4K e recursos para organização de cabos e tela com tecnologia de pontos quânticos. Assim como as demais Smart TVs da marca, o novo televisor vem com o sistema Tizen.

No total, 56 jogos da Copa do Mundo na Rússia serão transmitidos com a resolução 4K, confirmou a SporTV ao Site EXAME.

Além dos jogos, a emissora também disponibilizará recursos de vídeo sob demanda, recortes de melhores momentos–ambos em 4K–e conteúdos extras da SporTV em resolução Full HD.

De acordo com Guilherme Campos, gerente de produto da área de TV da Samsung Brasil, a velocidade mínima de internet recomendada para assistir aos jogos da Copa do Mundo em resolução 4K é de 30 Mbps. Vale notar que a velocidade média da internet banda fixa no Brasil é bem inferior a isso. Segundo a Ookla, que tem uma ferramenta de medição de internet, a média é de 17,8 Mbps.

O futuro do app após o período da Copa do Mundo ainda é incerto, segundo Bianca Maksud, Diretora de Marketing Esporte Grupo Globo, que ressalta que as empresas têm parceria de longa data e reforça que aplicativo para Smart TVs é exclusivo para produtos da Samsung.

No ano de 2017, aparelhos com resolução 4K representavam 23% do mercado. Nesse cenário, a Samsung teve participação acima da média, com participação de UHD, em faturamento, de 32%.

Por causa da Copa do Mundo, Campos diz ao Site EXAME que a expectativa é de que as vendas de TVs tenham uma inversão do fluxo tradicional. Em 2018, a empresa espera que 55% das vendas aconteçam no primeiro semestre, e não no segundo, como de costume. Na última Copa, em 2014, o mercado de televisores teve um aumento de 25% em vendas, com crescimento de 56% da Samsung–com 36% de faturamento na categoria.

“O 4K é o foco absoluto da marca”, afirmou Campos.

Dados da consultoria GFK indicam ainda que as telas de 65 polegadas ou acima tiveram crescimento recente no Brasil. O aumento de faturamento foi de 21% do mercado, na comparação entre 2017 e 2016, com 29% da Samsung.

