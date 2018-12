Unidade marca eleição da nova Diretoria da AROM

Em um processo eleitoral inovador, marcado pela amplitude de participação dos associados, agilidade tecnológica e histórica unanimidade de votos, a Associação Rondoniense de Municípios – AROM tem nova Diretoria para o triênio 2019 a 2021. Dos 50 municípios aptos a votar, 42 participaram do pleito, escolhendo de forma unânime a chapa encabeçada pelo prefeito Claudio dos Santos, de Theobroma, à Presidente da entidade.

A AROM vem demonstrando comprometimento e notório desempenho, com habilidades técnica e política nas proposituras e atuações que geram melhorias às gestões municipais. Nesse processo, o vice-presidente e o presidente na atual gestão são peças fundamentais para a unidade que se obteve no pleito, não tendo o registro de outra chapa. Desta forma, 84% dos associados se aglomeram no grupo no qual inverte-se os papeis, assumindo a Presidência, em 1º de janeiro, o prefeito Claudio, tendo ao seu lado com vice, o atual presidente Airton Gomes.

Para o presidente Airton Gomes, as melhorias trazidas na atual gestão deixam uma marca histórica no municipalismo de Rondônia. “ Esse processo não poderia ser diferente, tendo pela primeira vez, uma associação realizado processo eletrônico de votação, evitando gastos com deslocamentos dos prefeitos e logísticas da própria associação, com muita transparência, lisura, segurança e comodidade”, avaliou.

Assessoria de Comunicação

Willian Luiz Pereira