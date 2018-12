UNIR promove evento sobre ditadura militar com pesquisadora da UFBA

O Simpósio COMTatos: Ditadura Militar em Rondônia e Vilhena acontece a partir das 19h de 14 de dezembro de 2018, no Auditório da Biblioteca da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia.

A palestrante convidada, Lucileide Cardoso, é pesquisadora e historiadora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e abordará aspectos e consequências da ditadura militar no Brasil e na região Norte. O encontro terá ainda a apresentação dos resultados das pesquisas de Allysson Martins e Sandro Colferai, coordenadores do COMTatos e professores do Departamento de Jornalismo da UNIR.

A intenção é promover uma noite de debates sobre as consequências da ditadura militar (1964-1985) na região Norte, em Rondônia e em Vilhena, além de possibilitar parceria com pesquisadores e interessados na temática. O evento conta com apoio financeiro da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (FAPERO).

“O dia 14 de dezembro foi escolhido para realização do evento para aproveitar a efeméride dos 50 anos do Ato Institucional Nº 05, que entrou em vigor em 13 de novembro de 1968”, explicou o coordenador Allysson Martins.

O AI-5 vigorou por 10 anos e foi reconhecidamente o mais rígido do regime autoritário, segundo o professor. Entre as suas principais consequências estão: o fechamento do Congresso Nacional; a concessão de totais poderes ao presidente; a censura aos meios de comunicação e aos produtos culturais; e a propagação de torturas, desaparecimentos e assassinatos por parte dos militares.

Promovido pelo Grupo de pesquisa em Espaços e Temporalidades Comunicacionais (COMtatos), o evento é coordenado pelo professor Allysson Martins, que apresentará os resultados da sua pesquisa financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UNIR. O projeto investigou os resquícios da ditadura militar nos espaços públicos de Vilhena, a partir da história desses locais e das memórias daqueles que se relacionam com eles.

SERVIÇO

Simpósio COMTatos: Ditadura Militar em Rondônia e Vilhena

Data: 14/12/2018. Hora: 19h.

Local: Auditório da Biblioteca da UNIR, campus de Vilhena

1. Golpe civil-militar e ditadura militar na Região Norte

LUCILEIDE COSTA CARDOSO. Universidade Federal da Bahia.

2. Rondônia: integrações, migrações e emancipações durante a ditadura militar

SANDRO ADALBERTO COLFERAI. Universidade Federal de Rondônia

3. Resquícios da ditadura militar em Vilhena: história e memória nos espaços públicos

ALLYSSON VIANA MARTINS. Universidade Federal de Rondônia.

Assessoria