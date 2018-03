Vazam as especificações completas do intermediário HTC Desire 12 Plus

A HTC deve lançar em breve seu novo smartphone, o intermediário Desire 12 e, segundo uma fonte dos bastidores da indústria, já há detalhes a respeito de mais um produto da linha o Desire 12 Plus, que vem sendo chamado de “Breeze Plus” — o modelo original foi batizado internamente de “Breeze”.

O dispositivo deve vir com chipset Snapdragon 450 e frequência de 1.8 GHz e memória RAM de 3GB. A tela chega a 5,99 polegadas, com resolução de 1.440 x 720 pixels, na proporção da moda, a 18:9, e densidade de 286 ppi. A câmera traseira conta com 13 MP, enquanto a frontal oferece 8 MP, e ambas serão suportadas por estabilização eletrônica de imagens. De acordo com rumores, a companhia vem trabalhando em uma nova tecnologia capaz de melhorar a foto em ambientes com pouca luminosidade.

Segundo o insider, a memória interna do aparelho Android, em sua versão Oreo, é de 32GB, dos quais 23.5 GB estarão disponíveis para os usuários, e será possível também usar cartões microSD. O produto tem dimensões de 158.24 x 76.54 x 8.39 mm e pesa 155,01 gramas. A alimentação poderá ser feita com Quick Charge 3.0 e a bateria terá autonomia de 2.965 mAh, com mais de 26 horas de conversa, 74 horas tocando música ou 522 horas em standby.

O anúncio oficial deve acontecer em breve e não há mais informações sobre data de lançamento, distribuição ou preço.

