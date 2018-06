Vilhena – antes de iniciar mandato, Japonês levanta informações na AROM

Em cumprimento de agendas de transição de governo, para assumir como novo prefeito de Vilhena, Eduardo Toshiya Tsuru, buscou orientações técnicas na Associação Rondoniense de Municípios – AROM. Na sede da entidade, em Porto Velho, o gestor se inteirou de questões relevantes às administrações municipais que são pauta permanente do municipalismo. Eduardo Japonês, como é popularmente conhecido, foi diplomado prefeito em eleições suplementares ocorridas recentemente na cidade, e deve tomar posse do cargo em 1º de julho.

O novo chefe do Executivo municipal de Vilhena foi recepcionado pelo Presidente da AROM e também prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes, momento em que toda a estrutura técnica e de assessoramentos da associação foi colocada à disposição do governo vilhenense. O prefeito Eduardo ouviu atentamente e acatou direcionamentos sugeridos pela instituição, que destacou a arrecadação municipal, o limite de gastos com pessoal e as frentes de atuação como a desburocratização do repasse estadual para o transporte escolar.

Durante a reunião na AROM, assim como em demais audiências nas pastas de estado, o gestor esteve acompanhado do prefeito interino, que é Presidente da Câmara de Vilhena, vereador Adilson de Oliveira e também do deputado estadual Luizinho Goebel. O prefeito conheceu o histórico de lutas e avanços da associação, que completou 25 anos de fundação neste mês de junho, marcando o ano com a conquista do auxílio de R$ 81 milhões aos municípios, e o pacote de apoiamentos disponíveis, como a elaboração de projetos de engenharia e o Diário Eletrônico de utilização gratuita.

Para o Presidente da AROM, prefeito Airton Gomes, o novo prefeito de Vilhena está correto em buscar se orientar antes de iniciar sua gestão. “Essa instituição municipalista é a casa dos prefeitos, onde mantemos assessoramentos contínuos e brigamos por melhores condições de administrar as prefeituras. A atitude o prefeito Eduardo demonstra a prudência e responsabilidade que ele tem com sua cidade, e para a AROM é um orgulho poder contribuir nesse processo importante”, destacou.

