Vilhena – Justiça do Trabalho recebe confirmação de doação de terreno de 10 mil metros quadrados para construção de escola

A Justiça do Trabalho em Vilhena (RO) recebeu, no último dia 27, a escritura pública que confirma a doação de um terreno em favor do município de Vilhena, onde será construída a sede da escola de ensino fundamental e médio por meio de recursos oriundos de acordo judicial com a JBS/SA.

Com área de aproximadamente 10.000 m2, o terreno foi doado por Francisco Sartori, atendendo a um pedido da juíza do Trabalho Substituta, Fernanda Antunes Marques Junqueira, em uma Ação Civil Pública – ACP impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, que tramita na Vara do Trabalho de Vilhena.

O processo de doação contou ainda com a participação ativa dos servidores que compõem a Comissão de Obras, constituída internamente com a finalidade de executar e fiscalizar os projetos sociais em andamento, com destaque para o presidente Ney Isaac Almodóvar.

16 de fevereiro. Segundo a VT de Vilhena, o investimento ficará em torno de R$ 1,5 milhão dos R$ 3,5 milhões conciliados junto à empresa em uma ACP, referente ao pagamento de danos morais coletivos. O restante do valor já foi investido nas obras de construção das novas sedes do Conselho Tutelar e da Casa de Acolhimento, entregues pela Justiça Especializada no último dia

De acordo com o diretor de Secretaria da Vara, Ederson Deiró, o projeto de construção já foi aprovado pela unidade e está em fase de cotação de preços. O início das obras está previsto para a segunda quinzena de março.