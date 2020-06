Vilhena recebe 5 respiradores do Governo do Estado

Equipamentos podem salvar pacientes com insuficiência respiratória na UTI da Central de Atendimento à Covid-19 de Vilhena

Nesta terça-feira, 16 de junho, a Prefeitura de Vilhena recebeu do governador Marcos Rocha, com apoio da deputada federal Jaqueline Cassol, o importante reforço de 5 respiradores mecânicos para a Central de Atendimento à Covid-19, anexa ao Hospital Regional de VIlhena (HRV). Em cerimônia reduzida, sem público, na POC (Policlínica Osvaldo Cruz), no bairro Alto Alegre, os equipamentos, avaliados em cerca de R$ 100 mil cada, foram entregues pelo secretário de Estado de Saúde, Fernando Máximo ao secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick.

Em isolamento domiciliar, o prefeito Eduardo Japonês agradeceu a entrega. “Ter a parceria de um Executivo e Legislativo preocupado com as vidas dos vilhenenses é fundamental. Estamos dando o nosso máximo aqui e esses equipamentos tão disputados serão importantíssimos para nós. Agradeço imensamente ao governador Marcos Rocha por realizar essa entrega de cerca de meio milhão de reais para nossa Saúde”, garantiu.

A previsão é de que os equipamentos comecem a funcionar ainda nesta semana, após sua instalação na Central. Os pacientes mais graves, que começam a aumentar em quantidade no município, necessitam do aparelho pois desenvolvem insuficiência respiratória devido à contaminação do novo coronavírus no pulmão do paciente.

Marcos Rocha aproveitou a cerimônia para entregar também outros quatro respiradores: dois para Pimenta Bueno e dois para São Miguel do Guaporé. “A pandemia gerou dias difíceis no Estado, mas o Governo tem agido para superar esses problemas. Os respiradores ajudarão a Saúde, mas estamos lançando também um auxílio para a Economia, de R$ 200 por mês, em três parcelas, que beneficiará dezenas de milhares de famílias em Rondônia. Mas, peço a toda a população que tome as medidas de prevenção contra essa doença, porque quando você se cuida, está também cuidando do outro”, garantiu.

Presente no evento, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, teceu elogios à Central de Covid-19 do município, destacando que no Estado somente outros dois estejam com espaços municipais como esse já em operação. Também estavam no evento o deputado estadual Luizinho Goebel, o secretário regional Nilton Cordeiro, o diretor geral do Hospital Regional, Faiçal Akkari, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ronildo Macedo e outras autoridades do município e região.

De acordo com o secretário de saúde de Vilhena Afonso Emerick, neste momento difícil de pandemia, os equipamentos são essenciais para a manutenção da vida. “Quero fazer um agradecimento especial à deputada federal Jaqueline Cassol, nossa deputada federal, que fez a indicação dos respiradores ao Ministério da Saúde e também agradeço aos nossos deputados Luizinho Goebel, Chiquinho da Emater, Ezequiel Neiva e Rosângela Donadon, que também se empenharam para que Vilhena fosse contemplada”, revela Emerick.

Jaqueline falou da importância dos equipamentos para o município. “Fiz o pedido dos respiradores na semana passada para o Ministério da Saúde e fomos atendidos de prontidão. A Saúde sempre foi prioridade no meu mandato e não tenho medido esforços para ajudar os municípios. Quero agradecer também o apoio do prefeito, Eduardo Japonês, que está sempre atento às demandas da cidade”, ressalta.

O bom diálogo com os diversos setores da sociedade, bem como nas três esferas do poder, foram motivo de elogio do deputado estadual Luizinho Goebel ao prefeito Eduardo. “A única forma de amenizar as perdas ou sofrimento das pessoas é unindo forças neste momento. E é muito bom ver o que o Japonês, com toda a sua equipe de Saúde, tem o objetivo de salvar vidas. Por isso, o meu compromisso de ajudar da forma eu puder como deputado estadual vai continuar”, assegurou Goebel.

Fonte: Folha de Vilhena