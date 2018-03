Vilhena recebe novos investimentos em saúde e educação

Verba foi viabilizada pelo deputado federal Marcos Rogério

Em visita ao gabinete do deputado federal Marcos Rogério, em Brasília, nessa quinta-feira (16/03), o vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM), recebeu a confirmação de liberação de novos recursos para atender o município. Já está na conta da prefeitura a liberação de R$ 500 mil para a saúde. A verba foi viabilizada pelo deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) por meio de emenda parlamentar individual.

O município também recebeu a liberação de R$ 2,3 milhões na educação. Parte da verba será destinada para a construção de duas escolas com seis salas de aula cada uma. A primeira na Avenida Tancredo, Setor 12, e a segunda na Avenida Florianópolis, Setor 26. “Os recursos foram liberados por mim por meio de convênio com o FNDE. Tenho muito orgulho de ser o deputado que mais destina investimentos para o setor educacional”, apontou Marcos Rogério.

Também foi liberado recurso no valor de R$ 358 mil para a aquisição de ônibus para fazer o transporte dos alunos. A verba também foi viabilizada pelo deputado via FNDE. “A educação é uma das minhas principais bandeiras. É por meio dela que construímos um Estado mais forte e desenvolvido”, apontou Marcos Rogério.

O vice-prefeito, por sua vez, agradeceu o empenho do deputado federal na liberação de recursos para o município. Segundo ele, a atuação do parlamentar vem contribuindo para o desenvolvimento de Vilhena e na melhoria da qualidade de vida da população.

As verbas liberadas por Marcos Rogério para Vilhena já possibilitaram a compra de veículos para a agricultura, além de equipamentos para o Hospital Municipal. Ao todo, os recursos viabilizados por Marcos Rogério para o município somam cerca de R$ 4 milhões de reais. “O meu compromisso com o município é de dar continuidade às obras e aos investimentos. Vamos continuar atuando em parceria com a prefeitura para dar celeridade nas obras, principalmente na construção das escolas”, disse.

Ludmila Lucas T. Noronha

Assessoria de imprensa do dep. Marcos Rogério (DEM-RO)